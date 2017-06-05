Москва, 5 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Санкции США и ЕС против России были введены с целью обострения социально-экономической ситуации в стране, заявил в интервью газете Financial Times глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, цель была в том, чтобы «оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы».

«Это мое глубокое убеждение», — сказал Сечин.

Он добавил, что не любит говорить про санкции и считает их абсолютно неоправданными и даже незаконными.

«Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики, мы не формируем политику», — уточнил глава «Роснефти».

Сечин пояснил, что напряженно работает для увеличения капитализации «Роснефти», и ранее она достигала $93 млрд. После введения санкций «плод его усилий» — капитализация — уменьшалась до $62 млрд. Санкции отрицательно отразились на восприятии компании рынком.

Несмотря на это, компания устойчива, и возникающие в результате санкций проблемы решаются без каких-либо сложностей. «Но рынки воспринимают это по-другому», — заключил Сечин.

Ранее Министерство финансов США, наблюдая за растущей долей российской стороны в американской компании Citgo Petroleum Corp., заявило, что опасается того, что Кремль может использовать энергетику в качестве политического оружия против США.

Глава Минфина Стивен Мнучин пообещал подробно изучить вопрос о возможном получении российской нефтегазовой компанией «Роснефть» контроля над американской Citgo, управляющей тремя нефтеперерабатывающими заводами и нефтепроводом в США.

Министр финансов США заверил сенат, что вопрос с «Роснефтью» будет изучать комитет, как и любой другой вопрос, касающийся деятельности иностранных компаний на территории страны.