Тверь, 5 июня, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Личности всех жертв убийства в поселке Редкино (Конаковский район, Тверская область) установлены, передают «Вести».

Jo Naylor Убийство

По данным главы пресс-службы УМВД по Тверской области Вадима Левшина, среди девяти погибших в садоводческом товариществе «50 лет Октября» — одна женщина 92 лет.

Напомним, предполагаемый убийца — житель Москвы 1972 года рождения.

Конфликт вспыхнул в дачном доме в ходе застолья в компании знакомых. Москвич поссорился со своими знакомыми и уехал, а затем вернулся с охотничьим ружьем. Он начал стрелять, убил несколько человек и скрылся.

На месте ЧП найдены тела пятерых мужчин и трех женщин. Также в багажнике машины на прилегающей к дачному дому территории найден труп еще одной женщины.

Те, кого злоумышленник не застрелил, вызвали полицию. Стрелок задержан. По факту массового убийства людей возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женщина, тело которой было найдено в багажнике, была убита после того, как отказалась копать себе могилу.