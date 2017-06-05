США, 5 июня, 2017, 07:12 — ИА Регнум. «Нэшвилл» на своем льду одержал победу над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Hhl.com Игроки «Нэшвилл Предаторз»

Гости в первом периоде открыли счет. Это случилось уже на 3-й минуте матча, шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Однако дальше хоккеисты «Нэшвилла» взяли ход встречи в свои руки. Во втором периоде они забросили три безответных шайбы. В составе хозяев отличились Роман Йози, Фредерик Годро и Джеймс Нил.

А в третьем отрезке матча «Нэшвилл» довел счет до крупного, благодаря шайбам Крейга Смита и Маттиаса Экхольма.

Таким образом, «Нэшвилл» сократил отставание в финальной серии. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет в Нэшвилле 6 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал. 3-й матч.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) —5:1 (0:1, 3:0, 2:0).