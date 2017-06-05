Берлин, 5 июня, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии обвинил Ангелу Меркель в лицемерии, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Беседа канцлера с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером в пивной палатке после саммита G7 и обсуждение ими политики Трампа были верхом лицемерия», — отмечает Шульц в интервью изданию 2 июня.

Он считает, что канцлер Германии лицемерна в общении с президентом США Дональдом Трампом.

«После избрания Трампа президентом США Зеехофер, в свою очередь, назвал его последовательным человеком, — добавляет социал-демократ. — А сейчас только критикует его».

Глава СДПГ считает, что поведение Меркель и Зеехофера в отношении президента США «непоследовательно и нелогично» и что нужно «держаться своих принципов».

Мартин Шульц призывает их «не только говорить, но и действовать», то есть оказывать влияние на Трампа, особенно в сфере защиты окружающей среды.