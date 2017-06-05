Барнаул, 5 июня, 2017, 06:13 — ИА Регнум. В текущем сезоне активности клещей, который в Алтайском крае начался 26 марта, от укусов пострадали 6626 человек, 2004 из них — дети. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае отмечают, что при обследовании снятых с людей насекомых в 5,1% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.

Светлана Шаповалова Алтай

Известно также, что у 184 жителей региона подозревают заболевание сибирским клещевым тифом, у 17 — заболевание клещевым вирусным энцефалитом, у 14 — заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.

«Все пострадавшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение», — отмечают медики.

В настоящее время численность и активность клещей в регионе остается на высоком уровне, но эти показатели начали снижаться. Территории санаториев, детских оздоровительных учреждений, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций и территории кладбищ уже прошли противоклещевую обработку. Работы провели на площади 2200 гектаров, что составляет 100% от запланированного объема.

Как уже сообщало ИА REGNUM, период наиболее высокой активности клещей в регионе завершился в мае. В прошлом месяце заболевание сибирским клещевым тифом подозревали у 28 жителей края (2016 г. — 33). Также регистрировались 2 случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (2016 — 2) и 3 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (2016 — 1).