Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Информация о наличии у России компрометирующих материалов на президента США Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом президент России Владимир Путин заявил 4 июня в интервью американскому телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Просто очередная ерунда, — отреагировал российский лидер на соответствующий вопрос журналистки Мегин Келли. — Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было»

Президент РФ напомнил, что хотя ранее бизнесмен Трамп и приезжал в Москву, но встречи между ним и Путиным не было.

В Россию приезжает большое количество американцев, в том числе бизнесменов, среди которых немало и руководителей крупных компаний.

«Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компромат, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?», — поинтересовался у представительницы США Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру, а также отметил довольно мягкие действия российских полицейских по отношению к нарушителям закона во время проведения уличных акций по сравнению с действиями их западных коллег, которые часто применяют к протестантам дубинки, слезоточивый газ и другие крайние меры.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: США активно вмешиваются в выборные процессы по всему миру