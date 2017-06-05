Ванино, Хабаровский край, 5 июня, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Читайте также: В борьбе против угольных портов СПВ Ванино утонул в мусорных свалках

Ольга Демиденко ИА REGNUM Стихийные свалки в окрестностях Ванино ликвидировали

Ольга Демиденко ИА REGNUM Стихийные свалки в окрестностях Ванино ликвидировали

В Ванино за борьбу с мусором, несанкционированными свалками взялись всерьез. Незаконные помойки в окрестностях Ванино, еще недавно в прямом и переносном смысле отравлявшие жизнь местным дачникам и владельцам гаражей, ликвидируют.

В минувшую субботу, 3 июня, на призыв общественной экологической организации «Побережье» откликнулись десятки жителей порто-франко. С самого раннего утра на улицы, в парки и скверы, на берега ручьев вышли люди в рабочей одежде и с инструментом в руках.

Анжелла Брянкина Глава СПВ Ванино Александр Наумов пришел со своей пилой

Возглавил субботник недавно назначенный глава СПВ Ванино Александр Наумов.

«В субботнике приняли участие и взрослые, и дети. Очень порадовали наши юные спортсмены — боксеры во главе со своим тренером Сергеем Урюмцевым. Летняя трудовая бригада школьников, сотрудники прокуратуры, администраций, просто жители. Стало намного чище и, что самое главное — безопаснее. Но впереди еще очень много работы. Главное — есть понимание важности экологического движения. Есть такое понимание у главы СПВ Ванино Александра Наумова. Мы обсуждали необходимость создания в районе собственного предприятия по озеленению. За время работы экологической организации «Побережье» мы вместе с жителями высадили в общей сложности более 1000 саженцев деревьев. Но этого мало. Район развивается, появляются и будут появляться еще новые промышленные предприятия. «Зеленый пояс» для Ванино — не прихоть, а жизненная необходимость. И мы обязательно будем его создавать. Есть и трудности, и проблемы. Например, в ходе генеральной уборки мы собрали целый КамАЗ старых выброшенных шин. А ведь их можно использовать — из шин можно делать отличную добавку для асфальта, он становится более эластичным и служит дольше. Есть проблема — куда сдавать тонны битого стекла, вообще проблема — в сборе стеклотары. К сожалению, в России утрачены производства, которые занимаются таким видом деятельности. И это, повторяю, огромная проблема. Но я считаю, что мы — в начале пути. Уверена в том, что совсем скоро свободный порт Ванино станет свободным от мусора и прочих экологических проблем благодаря неравнодушию наших жителей», — рассказала руководитель общественной экологической организации «Побережье» Анжела Брянкина.

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Анжелла Брянкина В субботнике приняли участие и взрослые, и дети

В свой профессиональный праздник — Всемирный день эколога — лучшие экологи СПВ Ванино, Анжела Брянкина и начальник отдела промышленной безопасности и экологического контроля крупнейшего в регионе угольного порта АО «Дальттрансуголь» (СУЭК) Ирина Егорова удостоились награды Министерства природных ресурсов Хабаровского края и благодарственных писем главы региона.

Пресс-служба Минприроды Хабаровского края Вручение наград и благодарственных писем губернатора лучшим экологам региона: (слева направо) вторая Анжела Брянкина, пятая Ирина Егорова

Накануне Ирина Егорова, ее коллеги Юлия Долгополова и Диана Калабина вместе с детьми из школы в маленьком поселке Токи, вблизи которого базируется порт, привели в порядок близлежащий лес, а порт помог с техникой, которая вывезла тонны мусора и старого валежника.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Экологи АО «Дальтрансуголь» вместе со школьниками привели в порядок лес вблизи поселка Токи

А в самое ближайшее время угольный терминал «Дальтрансуголь» приступит к одному из самых масштабных социальных проектов в своей истории — строительству Водно-парковой зоны в Ванино. Благодаря реализации проекта жители получат комфортабельную зеленую зону отдыха. Эта же компания в содружестве с экологической организацией «Побережье» опекает уже имеющийся старый парк «Победы» — экологи впервые за много лет добились придания парку официального статуса «Особо охраняемой территории местного значения», а угольщики провели реконструкцию центральной площади парка, где установлен обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Анжелла Брянкина Для вывоза мусора потребовалась тяжелая техника

Но далеко не все в СПВ Ванино радеют за чистое настоящее и будущее. Именно в субботу, 3 июня, когда жители Ванино убирали несанкционированные свалки и чистили парки и ручьи, активисты ОНФ провели свой рейд по окрестностям. И обнаружили новые стихийные свалки. Заброшенный карьер в районе поселка Октябрьский мусорные «пираты» облюбовали для новых незаконных свалок. Активисты разбирали мусор практически вручную, чтобы установить — кто «автор» безобразия. Во многих случаях сделать это удалось, и общественники очень надеются, что вандалы, решившие сэкономить на пользовании официальным полигоном ТБО, получат строгое наказание.

ОНФ Активист ОНФ Юрий Светличный: заброшенный карьер «мусорные пираты» облюбовали под свалку

Жители Ванино устали от подобного вандализма — все чаще в местных социальных сетях звучат требования ужесточить соответствующее законодательство и увеличить размеры штрафов за выброшенный в неположенных местах мусор.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назвал стихийные свалки «серьезнейшей угрозой экологии региона». В СПВ Ванино эта проблема уже перешла в категорию стихийного бедствия — на мусорные «Эвересты» жалуются владельцы дачных участков, местные фермеры, которые боятся, что их коровы могут отравиться отходами, поскольку нерадивые предприниматели, желая сэкономить на оплате услуг полигона ТБО, вываливают целые грузовики мусора на пастбищах. Между тем здоровая часть общества решила положить этому конец. Большие надежды возлагают на новый закон о создании регионального оператора, который будет заниматься проблемой вывоза, хранения и складирования ТБО и нести ответственность перед государством.