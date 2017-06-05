Якутск, 5 июня, 2017, 05:58 — ИА Регнум. В якустком селе Сыаганнах водой одноимённого озера затопило 17 домов и 24 двора. Люди эвакуируются в здание сельской больницы и к родственникам. В подтопленных домах проживает 91 человек, в том числе 20 детей. В селе введен режим ЧС, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Мугурдахского наслега Олег Корякин.

ИА SakhaLife Село Сыаганнах, Абыйский район Якутии

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В селе также подтоплены взлетно-посадочная полоса и вертолетная площадка. Уровень воды пока не спадает и остаётся на уровне 83 сантиметра при критической отметке в 60 см.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Сыаганнаха о возможном прибытии воды из-за интенсивного таяния снега на озере. Если это случится, размещать людей можно будет не только в больнице, но и в здании сельских клуба и школы, сообщили в пресс-центре МЧС региона.

Пункты временного размещения уже обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости, так как сложная гидрологическая обстановка в районе прогнозировалась заранее.

По информации ИА SakhaLife, уже сейчас в селе затоплены все улицы, кроме одной. За хлебом люди ездят на лодках. Информагентство поясняет, что лёд на озере Сыаганнах ещё даже не растаял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии были подтоплены паводковыми водами сёла Берёзовка и Налимск Среднеколымского района. В воде оказались дома, в которых проживает 186 человек.