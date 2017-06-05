Берлин, 5 июня, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Лидеры партии Зеленых Джем Оздемир и Катрин Гёринг-Эккардт призвали канцлера Германии Ангелу Меркель ответить на вызов президента США Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

То, что Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения, — очень глупо и безответственно, пишет издание.

Однако не все штаты согласны с данным решением.

«Мы должны сотрудничать с такими штатами как Калифорния, и помогать им в развитии политики защиты окружающей среды, — отмечает Оздемир в ходе выступления в бундестаге. — Ведь США являются вторыми после Китая по ее загрязнению».

Лидеры Зеленых призывают Меркель взять инициативу в свои руки. Это касается не только помощи американским штатам, но и взятия на себя ответственности.

Как пишет Der Spiegel, Меркель на посту канцлера не сделала ничего в данной сфере. Период с 2009 по 2016 год называют «потерянными годами для защиты климата».

«Нам стоит отказаться от угольной промышленности: она способствует сильному загрязнению атмосферы, — отмечает Катрин Гёринг-Эккардт. — Взамен мы должны развивать использование солнечной энергии и других возобновляемых источников».

Они призвали произвести в стране полный отказ от угольной промышленности до 2025 года, а к 2030 году закрыть производства двигателей внутреннего сгорания.

На саммите G20 Германия может быть той страной, которая призовет и других к отказу от угольной промышленности, это будет ответом на вызов Трампа, пишет издание.