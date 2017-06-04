Брюссель, 4 июня, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Очередная кровавая акция в центре Лондона указывает на необходимость активизировать антитеррористические операции Североатлантического альянса. Об этом, как передает ТАСС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Johannes Jansson Йенс Столтенберг

«Произошедшее этой ночью в Лондоне только подчеркивает необходимость нашей активизации в деле борьбы с терроризмом», — отметил глава военного блока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Лондоне группа из трех человек совершила сразу два теракта. Трое боевиков на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из транспортного средства злоумышленники начали нападать на прохожих с ножами. Позже сотрудники правоохранительных органов ликвидировали террористов.

По последним данным, в результате террористических атак погибли 7 человек, еще около 50 получили ранения.

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