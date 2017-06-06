Астана, 6 июня, 2017, 05:39 — ИА Регнум. СМИ давно проникли в самую сердцевину общества, недаром наше время все чаще называют «информационной эпохой». Всегда любопытно знать хозяев того, что тебя регулярно встречает в повседневной жизни, такова уж природа человека, на протяжении всей истории интересовавшегося такими вопросами. Не является исключением в этом смысле и Казахстан.

ИА REGNUM Казахстан

Из 2500 зарегистрированных СМИ Казахстана для прицельного рассмотрения подходят далеко не все. Связано это, прежде всего, с невеликими размерами большей части представителей данной выборки, в которой стоит ограничиться лишь самыми крупными и технически развитыми.

В общем, исходя из картины, складывающейся из беглого анализа принадлежности крупнейших казахстанских информационных источников, получается картина слабого взаимопроникновения властных конгломератов и новостных, деловых или развлекательных СМИ.

Подробнее читайте в статье: Кому на самом деле принадлежат СМИ Казахстана

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