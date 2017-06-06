Тель-Авив, Израиль, 6 июня, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Бурно разрастающееся взаимодействие между США и Саудовской Аравией выглядит, бесспорно, выгодным для обеих сторон. США получают заказы на 380 миллиардов долларов и отличные показатели по экономическому развитию. Саудиты же за свои деньги имеют в течение 10 лет гарантированные поставки на гигантскую сумму, треть от которых составляют оружейные контракты. О том, в какую ловушку оптимистично вступил президент-бизнесмен и как тяжело будет ему из нее выбраться, рассказывает в своей статье Авигдор Эскин, политолог, постоянный автор ИА REGNUM.

Саудовская Аравия

Поступок Дональда Трампа, бросившего американскую промышленность к ногам саудовских нефтяных королей, дает огромную фору в деле укрепления ваххабизма и салафизма, пользующихся широко известной поддержкой первых лиц Саудовской Аравии. Что это означает для борьбы с терроризмом, становится понятно каждому, кто хоть немного осведомлен о идеологической подложке того же ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вряд ли можно говорить о борьбе с террором, усиливая симпатизантов и вдохновителей террористических организаций — и одновременно отворачиваясь от тех, с кем обещал налаживать отношения в рамках общей борьбы с экстремизмом в своих предвыборных речах.

Почувствовав себя победителем в президентской гонке, Трамп поменял свои приоритеты, или был вынужден пойти на поводу у своих противников. Теперь не так важна причина, побудившая его к этому опрометчивому шагу, как-то, что ему придется сделать в самом ближайшем будущем для того, чтобы обуздать грядущую вспышку экстремизма, обеспеченную такой демонстративной поддержкой его идеологического источника.

Подробности читайте в статье: В Израиле прекрасно понимают, что Трамп обречён на фиаско

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