Амстердам, 4 июня, 2017, 22:21 — ИА Регнум. 4 июня на стадионе «Де Куйп» был разыгран товарищеский матч между сборными Голландии и Кот-д'Ивуара. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Разгром

На 13-й минуте защитник «Аякса» Жоэль Вельтман открыл счет ударом головы после подачи с углового — 1:0.

На 32-й минуте вингер «Баварии» Арьен Роббен удвоил преимущество Голландии ударом с пенальти — 2:0.

Через 4 минуты Вельтман оформил дубль, замкнув навес Арьена Роббен — 3:0.

На экваторе второго тайма теневой форвард «Аякса» Дэви Клаассен довел счет до разгромного, замкнув прострел с левого фланга — 4:0.

Через 6 минут форвард «Тоттенхэма» Венсан Янссен забил пятый мяч сборной Голландии — 5:0.

Статистика матча (Голландия/Кот-д'Ивуар)

Удары 16/14

Удары в створ 11/7

Владение 52%/48%

Фолы 9/13

Составы на матч:

Голландия: Силлессен, Вельтман, Инди, Тете, Клаассен, Роббен, Прёппер, Строотманн, Блинд, Депай, Янссен.

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Дели, Орье, Траоре, Канон, Гбамен, Кессье, Сери, Корне, Пеп, Сьо.

Главный арбитр матча: Харальд Лехнер.

Предупреждения: Сери — 59, Блинд — 61.

Голы: Вельтман 13 — 1:0, Роббен (пен) 32 — 2:0, Вельтман 36 — 3:0, Клаассен 69 — 4:0, Янссен 75 — 5:0.