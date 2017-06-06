Новосибирск, 6 июня, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Сам по себе Бугринский мост, сданный в 2014 году, — хорош, красив и стал одной из визитных карточек Новосибирска. Но есть нюанс — мост не обеспечен транспортными развязками, без которых его эффективное использование остается под большим вопросом. Раз без развязок не обойтись, их нужно строить, прибавив, таким образом, не до конца установленную сумму к уже затраченным 15 (а то и 17, если верить менее оптимистичным источникам) миллиардам рублей. Не до конца установленная сумма вряд ли будет намного меньше тех 7 (или даже 9, по пессимистичной версии) миллиардов рублей, речь о которых шла сразу после завершения строительства основного объекта.

Invest.nso.ru Бугринский мост в Новосибирске

Но прошло вот уже почти три года, а мост и ныне там, в том бедственно-неэффективном положении, в котором его оставили на момент торжественного открытия. Вспомнив еще одну пикантную особенность, то, что данная стройка ведется в рамках выполнения президентского поручения, можно смело утверждать, что имеет место уже трехгодичный саботаж высочайшего распоряжения. Пока проблема недостроя не будет решена, предмостные транспортные артерии так и будут оставаться местом встреч сотен единиц автотранспорта. Встреч в пробках.

Подробности читайте в статье: Бугринский мост в Новосибирске вновь требует вложений. Чей просчет?

Предлагаем вашему вниманию также другие статьи Анны Алябьевой, посвященные новостям и проблемам Новосибирска.