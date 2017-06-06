Москва, 6 июня, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Состоявшуюся 23 мая в Даниловом монастыре в Москве встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Коптским Тавадросом II можно считать важным шагом в деле преодоления разделенности и религиозного невежества. О значении этой встречи, открывающей новые рубежи в межконфессиональном диалоге христиан всего мира, пишет в своей статье Игорь Бекшаев, постоянный автор ИА REGNUM.

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Коптским Тавадросом II. Москва, 23 мая 2017 года

Когда экстремистский пропагандист обращается с проповедью к своей аудитории, он, прежде всего, пытается укрепить в ней чувство исключительности и противостояния «дьявольским проискам» любых инакомыслящих. Попавшие на почву религиозного мракобесия, основанного на элементарном незнакомстве с собственной религиозной традицией, семена лжи и злобы дают в современном мире всходы ненависти и терроризма. Как в давнишней истории человечества, так и поныне, религиозный изоляционизм чреват неисчислимыми бедствиями.

Предстоятель РПЦ напомнил о недавнем теракте в Санкт-Петербурге, обратив внимание на то, что экстремизм, маскирующийся под религиозность, есть следствие эксплуатации религиозного невежества. Мысль о том, что религиозно невежественные люди представляют опасность для общества, является очень важной, ведь практика последних лет большую часть примеров «оскорбления чувств» напрямую относит к мнению религиозных невежд, по устоявшейся ошибке называемых «глубоко верующими».

Гораздо лучше подходит таким людям, быстро оскорбляющимся и творящим под этим предлогом вокруг себя зло, имя «глубоко духовно поврежденных».

О том, как сближение церквей сможет противостоять искажениям образов и способствовать взаимному духовному исцелению, читайте в статье: Россия — Египет: общие святые преодолеют идейных религиозных невежд

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