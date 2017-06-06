Москва, 6 июня, 2017, 03:44 — ИА Регнум. «Тигр сильнее человека, но обычно человек ловит тигра, а не наоборот», говорили восточные мудрецы. Как же так получается? А очень просто — у человека есть разум, с которым у сильного, хитрого и хищного тигра ну просто беда. Отсутствует. Поэтому человек, давно освоивший коллективную деятельность как способ преодоления житейских неудобств, вроде наличия тигров или недостатка воды в месте проживания, обычно справляется с неурядицами, наваливаясь на них всем миром. Ужас начинается, когда утерян разум как способность договариваться с себе подобными.

Цитата из к/ф «Монстры Юга». реж Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват. 2015. США Воплощение тайн

Судя же по популярности в последнее время фильмов-ужасов и фильмов-катастроф, человечество что-то такое начинает о своих потерях подозревать. Потерян ли разум большей частью человечьей популяции? Проверка наличия второй сигнальной системы, что еще называется речью, дает малоудовлетворительный результат своей недостаточностью, слово требует времени для осмысления и ответа, куда легче и «эффективнее» напугать или разозлить нацеленной на примитивные рефлексы картинкой.

Даже прочтенные в школьной и студенческой юности классики не помогают создать сильное, светлое и доброе кино, если продюсер, сценарист, режиссер и съемочная группа обладают фанатичным убеждением, что те, кто будет употреблять плоды их работы, — тупой скот, по недоразумению до сих пор называемый кинозрителем. Раз дело обстоит так просто, то и результат будет несложен. Отвлекись, соотнеси себя с расчленяемым на экране и порадуйся через три минуты, что ты выжил, а он нет. Это ведь гораздо лучше, чем задумываться над предвыборными программами политиков, которые все равно «все лгут».

Подробности читайте в статье: Есть такая работа — плохое кино снимать

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