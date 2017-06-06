Москва, 6 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Языческая религиозность, заполонившая современное общество в виде поклонения «нормальному» стремлению к богатству и комфорту, встречается в культурах, ведущих свое происхождение от христианских с некоторым, для многих непонятным, противодействием. Действительно, зачастую роль Бога и его святых сводится к обеспечению исполнения желаний того, кто регулярно и точно исполняет ритуалы. О том, почему такую религиозность невозможно считать православной, рассказывает в своей статье православный миссионер-катехизатор, постоянный автор ИА REGNUM Севак Мирабян.

Икона Николая Чудотворца

Смысл христианской веры состоит в поиске Царства Божьего и правды его (Мф. 6:33), продвигаясь по тем путям, на которых возможно преодоление своих дурных черт характера, препятствующих любви к ближнему и служению ему. Так поступали святые и так должен действовать христианин, желающий поклоняться святым. Почитание мощей в этом смысле есть подтверждение чуда Воскресения Христа, преобразившего человеческие представления об окружающем веществе, которое из темницы и месте страдания души становится при содействии человеческих и Божественных усилий храмом Святого Духа.

Творение, наблюдаемая нами Вселенная, передает нам мысль о Творце, а усилия по благому преобразованию человека, общества и природы приближают к пониманию Его силы и святости. И почитание святынь призвано быть напоминанием о таком содержании человеческой жизни. Поклонение мощам Николая Чудотворца, Святителя Мирликийского, прибывшим недавно в Россию, может освятить человека, принявшего решение в чем-нибудь подражать в своей жизни этому самому почитаемому в христианстве святому.

Подробнее читайте в статье: Николай Чудотворец — святыня, которая освящает человека

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