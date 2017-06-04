Будапешт, 4 июня, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Сборная России — очень сильный соперник. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер национальной команды Венгрии Бернд Шторк.

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«Сборная России играет в очень организованный футбол, быстро переходит из обороны в атаку и наоборот, — говорит наставник. — Россияне действуют компактно. Плюс они приехали в Венгрию в рамках подготовки к Кубку конфедераций, а значит находятся в хорошей форме».

Шторк добавил, что для сборной Венгрии товарищеская игра с командой России станет «хорошим тестом».

Напомним, 5 июня сборные России и Венгрии проведут товарищескую встречу на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште.

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