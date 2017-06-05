Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Летом 1863 года Россия оказалась еще перед одной угрозой, ставшей следствием восстания в Польше. К антироссийскому сговору присоединился Лондон, до того сохранявший видимость нейтралитета, на фоне активно помогавших повстанцам Франции и Австрии. Цикл статей Олега Айрапетова, посвященных Польскому восстанию 1863 года, продолжается материалом об отношении европейских держав к польскому вопросу.

Листовка польских повстанцев 1863 года. Пинский уезд. Надпись на польском, обращённая к православному священнику, гласит: «Это ты, поп, будешь так висеть, если не исправишься»

17−18 июня ознаменовалось совместным выступлением Англии и Франции, потребовавшими в своих нотах перемирия российских властей с поляками, в соответствии с перечнем мер, уже озвученным ранее. Изложенные пункты предполагали, в том числе, «исключительное употребление польского языка как официального» и «назначение поляков на государственные должности». Эти и другие пункты должны были стать основой для перемирия и переговоров в Вене, в которых предполагалось участие 8 держав.

Как нетрудно понять уже из двух приведенных пунктов, «примирение» в данном случае означало капитуляцию России и отторжение Польши из состава Российской империи. Император Александр II, отличавшийся стремлением к компромиссам, на этот раз был весьма рассержен. В своей речи на заседании совета, собранного для обсуждения положения дел в Польше, он заявил, что Парижский мирный договор 1856 года был с его стороны «трусостью» и более он трусости допускать не намерен.

Это сильное заявление, намекавшее на готовность России к возобновлению противостояния с Европой, поразило присутствовавших, понимавших мрачные перспективы в случае войны. Дипломатическая позиция России, предполагавшая жесткий ответ на европейский шантаж, начала воплощаться в жизнь.

Читайте подробности в статье: Диктат Европы, призрак изоляции России и войны

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