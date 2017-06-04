Сборная Ирландии неожиданно обыграла сильный Уругвай
Дублин, 4 июня, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 4 июня на стадионе «Авива» был разыгран товарищеский матч между сборными Ирландии и Уругвая. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу первых.
На экваторе первого тайма форвард «Сток Сити» Джонатан Уолтерс открыл счет ударом из-за пределов штрафной в правую девятку — 1:0.
Через 10 минут защитник «Атлетико» (Мадрид) Хосе Мария Хименес сравнял счет ударом головы после подачи Карлоса Санчеса — 1:1.
В начале второго тайма правый латераль «Дерби Каунти» Сайрус Кристи вывел свою сборную вперед бильярдным ударом в дальнюю «шестерку» — 2:1.
На 77-й минуте левый полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклин забил третий мяч сборной ударом в дальний нижний угол — 3:1.
Статистика матча (Ирландия/Уругвай)
Удары 9/12
Удары в створ 5/5
Владение 50%/50%
Фолы 10/9
Составы на матч:
Ирландия: Рэндолф, Лонг, Даффи, Уорд, Кристи, Артер, Хендрик, Уилан, Брэди, Хейес, Уолтерс.
Уругвай: Конде, Коатес, Касерес, Перейра, Хименес, Аревало, Весино, Санчес, Ласкальт, Уретавискайа, Кавани.
Главный арбитр матча: Крейг Томсон.
Предупреждения: Хендрик — 67.
Голы: Уолтерс 28 — 1:0, Хименес 38 — 1:1, Кристи 51 — 2:1, Макклин 77 — 3:1.