Дублин, 4 июня, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 4 июня на стадионе «Авива» был разыгран товарищеский матч между сборными Ирландии и Уругвая. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу первых.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На экваторе первого тайма форвард «Сток Сити» Джонатан Уолтерс открыл счет ударом из-за пределов штрафной в правую девятку — 1:0.

Через 10 минут защитник «Атлетико» (Мадрид) Хосе Мария Хименес сравнял счет ударом головы после подачи Карлоса Санчеса — 1:1.

В начале второго тайма правый латераль «Дерби Каунти» Сайрус Кристи вывел свою сборную вперед бильярдным ударом в дальнюю «шестерку» — 2:1.

На 77-й минуте левый полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс Макклин забил третий мяч сборной ударом в дальний нижний угол — 3:1.

Статистика матча (Ирландия/Уругвай)

Удары 9/12

Удары в створ 5/5

Владение 50%/50%

Фолы 10/9

Составы на матч:

Ирландия: Рэндолф, Лонг, Даффи, Уорд, Кристи, Артер, Хендрик, Уилан, Брэди, Хейес, Уолтерс.

Уругвай: Конде, Коатес, Касерес, Перейра, Хименес, Аревало, Весино, Санчес, Ласкальт, Уретавискайа, Кавани.

Главный арбитр матча: Крейг Томсон.

Предупреждения: Хендрик — 67.

Голы: Уолтерс 28 — 1:0, Хименес 38 — 1:1, Кристи 51 — 2:1, Макклин 77 — 3:1.