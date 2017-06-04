Москва, 4 июня, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Москве в результате ДТП пострадал ректор ГИТИСа, известный театральный критик Григорий Заславский. Об этом сам пострадавший рассказал РИА «Новости».

Mkrf.ru Григорий Заславский

"Неделю назад я действительно попал в ДТП, но слава Богу, никаких серьезных травм не получил — только небольшие ушибы, — сказал Заславский. — Тем не менее, это время я пробыл в больнице, но сейчас чувствую себя хорошо и завтра (5 июня) выписываюсь».

Ранее ряд СМИ сообщил, что ректор ГИТИСа Заславский получил серьезные травмы в результате ДТП в Москве.