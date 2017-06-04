Луганск, 4 июня, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Глава мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека Фиона Фрейзер пообещала расследовать все случаи гибели людей в Донбассе, описанные в полученных ею заявлениях жителей ЛНР. Об этом 3 июня на брифинге в Луганске заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Glava-lnr.su Жертва войны

По словам Кобцевой, Фиона Фрейзер пообещала, что миссия ООН по правам человека расследует все случаи, описанные в заявлениях.

«В процессе нашего диалога Фионе Фрейзер были переданы заявления от гражданских лиц, в которых они указали свои жизненные ситуации, где они описывали трагедии гибели их родственников. Суть этих обращений сводилась к одному — почему международная общественность никак не реагирует на ту ситуацию, которая здесь происходит. Надо отдать должное госпоже Фрейзер, она пообещала, что все эти случаи будут расследованы», — сказала она.

«Мы посетили мост у Станицы Луганской, где Фиона Фрейзер своими глазами смогла увидеть, каким образом люди пересекают линию соприкосновения, и она имела возможность пообщаться с гражданским населением.», — отметила Кобцева.

Она также подчеркнула, что за круглым столом представители ЛНР смогли обсудить вопрос незаконно удерживаемых лиц, отправки украинскими силовиками на территорию Республики диверсионных групп, а также были затронуты вопросы по незаконно удерживаемым лицам, по невыполнению Украиной пунктов Минских соглашений

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека считает необходимым расследовать обстрел Луганской областной государственной администрации со стороны киевских силовиков и наказать виновных.