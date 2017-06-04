Оттава, 4 июня, 2017, 21:22 — ИА Регнум. В центре Лондона в результате теракта в ночь на 4 июня погиб гражданин Канады. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Erich Ferdinand Террор

«Мы скорбим вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял близких, — сказал премьер-министр. — Желаю всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления».

Трюдо также добавил, что теракт в центре Лондона является «бессмысленным нападением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двойной теракт был совершен в Лондоне 3 июня. Трое злоумышленников на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из транспортного средства злоумышленники начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате нападений погибли 7 человек, еще около 50 получили ранения.

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