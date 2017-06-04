Бразилиа, 4 июня, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Сообщающая об этом испанская газета El Mundo утверждает, что арестованный — доверенное лицо Мишела Темера и депутат бразильского парламента Роша Лоареш. Разрешение на преодоление «неприкасаемости» депутата полицейские получили у судьи Луиша Эдона Фашина, делится издание информацией, полученной «из источников, близких к силовым структурам».

Pixabay.com Борьба с коррупцией

На основании имеющихся данных El Mundo делает вывод, что «руководитель крупной фирмы» — это, скорее всего Джозели Батиста, соучредитель мясной компании JBS. Который, в рамках сделки со следствием по открытому против него делу, заявил об имеющейся аудиозаписи переговоров с Темером о «патронате» со стороны последнего деятельности JBS и размере вознаграждения национальному лидеру от фирмы за содействие.

Впрочем, упомянутый выше судья занимается коррупционным делом государственной нефтяной компании Petrobras, что означает, что участие Лоареша в незаконной деятельности может оказаться более широким, чем изначально предполагалось, а для Темера — создающим все более мрачные перспективы.

В соответствии с имеющейся в распоряжении испанского издания информацией, два месяца назад Лоареш, уже находившийся под негласным наблюдением полиции, «получил от эмиссара предпринимателя в одной из пиццерий столицы страны кейс с 500 000 реалов (156 000 евро) наличными, быстро схватил такси и доехал до определенного адреса, где его ждали. Лоареш позднее признал наличие денег в кейсе и факт его получения. Адрес, по которому незаконные средства были доставлены, не сообщается в интересах следствия».

«Мясные короли Бразилии надеются доказать в суде, что вынуждены были передать «откат» под давлением представителя высшего эшелона власти. Иными словами, убедить судей и общество, что с их стороны был не подкуп, а подчинении е насилию, следовательно, они невиновны», — резюмирует издание.