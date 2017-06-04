Каракас, 4 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Читайте также: Венесуэла: полиция применяет слезоточивый газ, протестанты — испражнения

Plantabaja Венесуэла

Оппозиционные средства массовой информации El Nacional и El Universal пишут о том, что «в результате стычек с полицией и Национальной гвардией погибло два гражданских лица, это жертвы номер 63 и 64 противостояния с властью, длящегося вот уже 64 дня».

Известно, что силовики применили слезоточивый газ и дубинки для наведения порядка, а протестующие, в качестве своих аргументов — металлические палки и камни. О погибших или раненых среди полицейских и нацгвардейцев ничего не сообщается.

Веб-сайты проправительственных СМИ Ultimas noticias elmundo.com.ve по странному стечению обстоятельств в эти выходные больше не работали, чем работали, поэтому довести свою трактовку событий до масс им не удалось.