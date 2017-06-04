Москва, 4 июня, 2017, 20:54 — ИА Регнум. По факту получения малолетним ребенком травмы во время квест-игры в Москве проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

Af.mil Травма

«Из сообщения СМИ следует, что 12-летняя девочка, отмечая День защиты детей с другими детьми, во время прохождения квест-игры получила телесные повреждения в виде рваной раны губы и подбородка», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», — отмечается в сообщении.