Вашингтон, 4 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину «на самом деле нравится, когда ему бросают вызов». Об этом, как передает RT, сообщила ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая выступала модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и брала интервью у российского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин на ПМЭФ

«Он (Путин) был настроен по-боевому, не уступал, — сказала Келли. — Он скорее нападал по большинству вопросов. Это был тот президент, который нравится россиянам».

При этом ведущая телеканала NBC добавила, что Путин при включенной камере — «другой человек, не такой, как при выключенной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 г. в Санкт-Петербурге открылся XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В текущем году мероприятие проходило под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». На форуме выступили ряд политиков и экономистов.