Москва, 6 июня, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Возможность для Японии выйти из войны на условиях выгодного компромисса привела к оформлению плана «посредничества» Токио в организации мирных переговоров между Берлином и Москвой. В случае проведения подобных переговоров японцы выигрывали вне зависимости от их результата: семена недоверия между СССР, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой, — были бы посеяны. Успех же рисовал перед японцами картину остановки войны на основном фронте, направление всей мощи Германии против Великобритании и США, ослабление последних на Тихом океане и, как следствие, возможности для Японии полностью сменить обстановку и заговорить о перемирии.

Рузвельт и Сталин

Предваряя реализацию этого плана, японцы принялись изучать отношение сторон к данной инициативе. Кремлю «передали», что Япония спрашивает Гитлера, зачем тот пошел воевать с СССР и почему Германия «не старается, заключив мир с СССР, сделать его своим союзником». Рузвельт отреагировал на эту информацию недвусмысленно, что и дал понять в направленной Сталину телеграмме, в которой указывалась необходимость полной победы над общим врагом и его окончательной капитуляции. А что сказал Сталин?

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