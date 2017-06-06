Бишкек, 7 июня, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Осенью этого года в Киргизии состоятся президентские выборы, и все живее обсуждается вопрос о том, кто же сменит на этом посту Алмазбека Атамбаева.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

Известный политик и бизнесмен уже назвал своего преемника: им стал человек из ближайшего окружения, нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. И если с начала года борьба за избирателя шла довольно размеренно, то теперь, как только кандидат от партии власти стал известен, битва за голоса разворачивается во всю силу. Предвыборные коллизии анализирует редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

С самой кандидатурой Жээнбекова не все так однозначно. Во-первых, есть в рядах правящей партии СДПК недовольные самим методом определения кандидата: его даже не обсуждали, а просто назначили. Более того: нельзя исключать даже выдвижение второго кандидата из президентской команды. Например, спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, который в голосованиях на сайтах побеждает все чаще.

Конечно, преференции на стороне Жээнбэкова. Он выдвинут президентом, происходит из влиятельного и богатого южного клана (это, кстати, вносит громкую ноту недовольства со стороны политической элиты). А то, что Жээнбеков непопулярен и уныл, исправляется при достаточной продуманной работе политтехнологов и команды имиджмейкеров.

Кроме того, можно подключить административный ресурс, который, однако же, может частично уйти к другому кандидату от президентской партии, если таковой все же возникнет. Тот же Турсунбеков, например, славится как опытный бизнесмен и политик, способный составить серьезную конкуренцию Жээнбекову.

Кто еще нацелен на главный пост Киргизии, читайте здесь: Президентские выборы в Киргизии: Борьба начинается всерьез

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