Лос-Анджелес, США, 6 июня, 2017, 01:05 — ИА Регнум. В 40-х годах образ женщины в голливудском кино радикальным образом изменился. Сложность, восторженность, романтичность — все это ушло в прошлое, на экране появилась нечто совсем другое — монстр в женском обличье, алчная, бездушная, расчетливая стерва. Она могла иметь разный характер, тихий, шумный, истероидный, замкнутый, но непременно — стервозный. Об этой метаморфозе пишет историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов в новой статье серии «Первый век Голлиуда».

Плакат фильма «За лесом»

Обсуждая образ женщины, нужно помнить, что он, этот образ, в искусстве служит отражением души мира, ее творческого начала, продолжения жизни и ее наполненности. Поэтому та женщина, которую мы видим в кино — не в каком-то одном фильме, а в тренде — позволяет делать выводы о транслируемом образе мира. Судя по той женщине, которую показывали в 40-е в Голливуде, все хорошее в мире умерло, а сам он стремится к катастрофе.

Ничего хорошего женщина с собой не несла, ее спутниками были хаос, разрушение, боль, страдание, предательство, даже убийство. И все это — внутри ничтожной, выеденной да дна душонки с маленьким злым сердцем. Есть что-то символическое в том, что признанный самым отвратительным женским образом 40-х годов был создан по принуждению. Голливудская звезда Бэтт Дэвис, шокированная непревзойденной мерзостью героини, которую ей предстояло сыграть в фильме «За лесом», отказывалась сниматься. Она категорически не хотела изображать безумную тварь и убийцу, попирающую человеческие судьбы и жизни ради денег. Не хотела настолько, что угрожала сбежать со съемок. Но братьям Уорнерам нужна была именно эта актриса, и они заставили ее сниматься.

Как это возможно и как Дэвис купила себе свободу, читайте здесь: Стерва, бестия, ведьма… Образ женщины в чёрном кино

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