Москва, 4 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин практически не разговаривал с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном на мероприятии-2015 в Москве. Об этом сообщил сам российский лидер в интервью телеканалу NBC News.

U.S. Defense Intelligence Agency Майкл Флинн

«Когда я пришел на мероприятие (…) и сел за стол, рядом со мной сидел джентльмен, — говорит глава государства. — Я сказал свою речь. Потом мы поговорили о других вещах».

Путин добавил, что почти не говорил с Флинном и только позднее узнал, что с ним за столом находился экс-сотрудник спецслужб США.

«Это и есть степень моего знакомства с господином Флинном», — сказал президент РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 года генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Флинн был назначен советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности, однако уже 13 февраля подал в отставку. Чиновник был вынужден покинуть пост после того, как стало известно о его контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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