Киев, 4 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы, разработанный министерством социальной политики Украины. Об этом сообщается в воскресенье, 4 июня, на сайте правительства страны.

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«МВФ и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан министерством соцполитики Украины по поручению премьер-министра страны Владимира Гройсмана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утверждение «сбалансированного, комплексного документа» стало возможным благодаря переговорам премьер-министр Украины Гройсмана с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 году начался экономический кризис. Одновременно с этим, официальный Киев продолжил брать кредиты у МВФ, соглашаясь на реформы, которые диктует фонд.

В свою очередь, МВФ требует от Украины проведения пенсионной реформы, которая повысит пенсионный возраст.

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