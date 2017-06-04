Семилуки, Воронежская область, 4 июня, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Одиночный пикет против ювенальной юстиции и деятельности Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена прошел 4 июня в городе Семилуки Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Родительского всероссийского сопротивления».

Воронежское региональное отделение РВС Пикет РВС в Семилуках

Пикет проводился на площади Ленина — одном из самых оживленных мест города. В течение часа представитель «РВС» объяснял всем интересующимся — а таких в выходной день оказалось немало, — что такое ювенальная юстиция, чем грозит внедрение этих технологий в России традиционной семье и почему активисты выступают за обсуждение всех законодательных нововведений в области семьи и детства с общественностью.

Отметим, что в целом в регионе это уже третий подобный пикет: две акции, более масштабные, «РВС» провело в областном центре 31 мая и 3 июня. Основные требования — общественное обсуждение всех решений в сфере семейной политики, в том числе — плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства, а также открытое обсуждение результатов реализации Стратегии действий в интересах детей за 2012−2017 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обнародовала данные анализа по случаям незаконного изъятия детей из родных семей. По ее информации, таких случаев — единицы. Однако общественники говорят о тысячах таких случаев. Эту позицию подтверждают и данные альтернативного доклада сенатора Елены Мизулиной, в котором она прямо заявляет о проникновении ювенальных технологий в Россию, констатируя: только в 2015 году из родных семей органы опеки изъяли более 309 тыс. детей.

В знак протеста против действий Кузнецовой из Общественного совета при уполномоченном вышли представители целого ряда родительских организаций, педагоги и психологи.

Претензии общественников также вызвал проект десятилетней Стратегии в интересах детей: по мнению представителей «РВС», документ разрабатывался кулуарно, без обсуждения с родительскими организациями и может содержать в себе элементы ювенальной юстиции. После этого, с 29 мая, по России прокатилась волна пикетов против деятельности Кузнецовой.