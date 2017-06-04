Санкт-Петербург, 4 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Велосипедист насмерть задавил шестилетнего мальчика в Шуваловском парке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 4 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Pixabay.com Велосипедист

По предварительной информации, наезд на ребёнка был совершён в 15:20.

Велосипедист 1984 года рождения, двигаясь по территории парка, совершил наезд на мальчика 2011 года рождения.

В результате ребёнок скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.