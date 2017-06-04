Турин, Италия, 4 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Более 1,5 тыс. человек пострадали в субботу, 3 июня, в результате давки во время трансляции футбольного матча «Ювентус» — «Реал» в итальянском Турине. Об этом, как передает «Р-Спорт», говорится в заявлении властей города.

Ronnie Macdonald Футбольные фанаты

«За ходом встречи в Турине в фан-зоне наблюдало более 20 тыс. зрителей, — говорится в сообщении. — После третьего гола «Реала» в толпе был услышан громкий хлопок, который вызвал панику у людей, перетекшую в массовую давку».

По предварительным данным, давку футбольных фанатов мог спровоцировать взрыв петарды или обрушение на тротуар металлических ворот. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня мадридский «Реал» переиграл туринский «Ювентус» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1.

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