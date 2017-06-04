Владимир, 4 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. «Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда пришла, — заявила Орлова ТАСС. — Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие».

Gubernator33.ru Светлана Орлова

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 4 июня, СКР распространил информацию о задержании заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько. По данным следствия, Мазанько подозревается в получении взяток на общую сумму три миллиона рублей. По версии следствия, чиновница получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Елена Мазанько пришла на работу в администрацию Владимирской области в сентябре 2013 года на должность заместителя губернатора — директора департамента имущественных и земельных отношений. До этого она работала заместителем директора департамента имущественных отношений министерства экономического развития. По данным местных СМИ, скорее всего, Мазанько была хорошо знакома с губернатором Орловой до прихода во Владимирскую область — она из Кемеровской области, работала в облправительстве, а Орлова была сенатором от этого региона.

В числе вопросов, которые курирует Елена Мазанько, — государственные закупки. Именно с ее именем связывают нашумевшую в федеральных СМИ покупку «золотых ершиков» для унитазов за 23 тыс. рублей: год назад скандал разразился вокруг аукциона, который объявило управление административными зданиями администрации Владимирской области. За счет «внебюджетных источников» заказали кровать стоимостью 345 тысяч рублей, прикроватную тумбу за 207 тысяч рублей, шкаф за 600 тысяч рублей, и самое смешное — держатель для мыла за 17 тысяч рублей, крючок для полотенца за 13 тысяч рублей и ершик для туалета за 23 тысячи рублей. Всего мебель закупили на 1,9 млн рублей.

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Владимирская область: вице-губернаторы портят репутацию Светлане Орловой

Добавим, что за последние месяцы это уже не первое дело, возбужденное в отношении подчиненных Светланы Орловой. В октябре был задержан, а затем арестован бывший вице-губернатор, курировавший строительство, Дмитрий Хвостов. На данный момент он является фигурантом четырех уголовных дел о получении взяток. Впрочем, на момент задержания Хвостов уже не работал в правительстве — незадолго до того, как стало известно о возбуждении дела, Орлова уволила своего зама.