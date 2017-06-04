Лондон, 4 июня, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В Лондоне сотрудники правоохранительных органов установили личности трех мужчин, которые совершили нападение в центре города. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июня, телерадиокомпания ВВС.

DAVID HOLT Полицейские

«Личности всех трех участников террористического нападения в центре Лондона установлены, — говорится в сообщении. — Однако их имена вряд ли будут названы в ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Лондоне был совершен двойной теракт. Трое террористов на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из автомобиля злоумышленники начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате нападений погибли 7 человек, еще более 45 получили ранения.

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