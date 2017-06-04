Ташкент, 4 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Узбекистана (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) сократила полеты по направлению Ташкент-Душанбе-Ташкент до одного раза в неделю, с прежних двух раз, сообщил ИА REGNUM представитель НАК.

Gennady Misko Самолёт узбекской авиакомпании

По его словам, сокращение узбекскими авиационными властями полетов до одного раза в неделю «не имеет под собой каких-то политических мотивов». «Дело в том, что авиарейсы по этому направлению не набирают достаточного количества пассажиров, что является экономически не выгодным», отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее первый за 25 лет регулярный рейс по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент выполнен 11 апреля 2017 года.

До этого, 20 февраля Ташкент отказался принять первый рейс из Душанбе, которым должны были вылететь 26 пассажиров.

Запланированный на 4 апреля авиарейс «Узбекистон хаво йуллари» также был отменен узбекской стороной «из-за отсутствия достаточного количества пассажиров».

Прямое воздушное сообщение между двумя странами было прервано в 1992 году. Его восстановление наблюдатели расценивают как сближение Таджикистана и Узбекистана, двусторонние отношения которых с обретением ими независимости оценивались как наиболее сложные в регионе. Отметим, что между Узбекистаном и Таджикистаном все еще действует визовый режим.