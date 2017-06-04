Лондон, 4 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, которые подозреваются в причастности к терактам. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июня, телерадиокомпания ВВС.

DAVID HOLT Вооружённые лондонские полицейские

«Полиция объявила о задержании 12 человек, возможно, причастных или имеющих отношение к нападению в центре британской столицы в субботу вечером (3 июня)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Лондоне группа злоумышленников совершила сразу два теракта. Боевики на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем возле Боро-Маркета напали с ножами на прохожих.

По последним данным, в результате кровавой акции погибли 7 человек, еще 48 получили ранения.

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