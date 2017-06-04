Владимир, 4 июня, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Во Владимирской области задержали вице-губернатора региона Елену Мазанько, которая подозревается в получении взяток. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июня, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Picserver.org Коррупция

«Возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Владимирской области Е. Мазанько по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее 3 млн рублей (п."в» ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи подозревают Мазанько в получении взяток от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.