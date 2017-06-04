Вашингтон, 4 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Мировому сообществу нужно покончить с политкорректностью в вопросах обеспечения безопасности граждан. Об этом на странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп, комментируя теракты в Лондоне.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы должны перестать быть политкорректными, пора заняться организацией безопасности наших граждан, — написал он. — Если мы не станем умнее, всё будет только хуже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Лондоне был совершен двойной теракт. Трое злоумышленников на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем подъехали к Боро-Маркету. Выйдя из транспортного средства они начали нападать на прохожих с ножами. Полиция ликвидировала террористов.

По последним данным, в результате кровавых акций погибли 7 человек, еще более 40 человек получили ранения.

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