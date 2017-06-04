Тверь, 4 июня, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Последнюю жертву стрельбы в поселке Редкино Тверской области убили за отказ копать себе могилу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Перед убийством

«Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, — уточнил источник. — Она (женщина) отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое убийство в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Тверской области было совершено минувшей ночью в результате бытового конфликта. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина взял свое ружье и застрелил обидчика, а также свидетелей ссоры.

По последним данным, в результате происшествия погибли 9 человек (четыре женщины и пять мужчин). Следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело.

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