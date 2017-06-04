Вильнюс, 4 июня, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Четверо немецких военнослужащих НАТО, которые были в нетрезвом состоянии, пострадали в ходе драки в Литве. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила пресс-служба литовской полиции.

Pixabay.com Драка

ЧП произошло в ночь на субботу, 3 июня, в литовском городе Йонава.

«Во время драки в Йонава пострадали четверо нетрезвых дислоцированных в Литву германских военных», — отмечается в сообщении.

Драка с участием военнослужащих произошла не в служебное время, участники потасовки были в гражданской одежде. В настоящее время пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Литву прибыло около 200 военнослужащих из батальона Телемарк и подразделений Северной бригады норвежской армии, которые будут служить в боевой группе батальона передовых сил НАТО в Литве.

В боевой группе батальона уже дислоцировано более 450 немецких, 100 бельгийских, 250 нидерландских военных.

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