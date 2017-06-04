Вашингтон, 4 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. «Мы должны перестать быть политкорректными, стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже», — написал американский президент.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Также президент США раскритиковал мэра Лондона Сайдика Хана за его слова о терактах в центре британской столицы. Дело в том, что Сайдик после двойного террористического акта, в котором погибли как минимум семь человек, заявил, что «причины волноваться нет».

«Как минимум семь человек погибли и 48 пострадали в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что «причины волноваться нет», — возмущается Трамп.

Также Сайдик заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы в городе.

«Вы заметили, что мы не ведём дискуссии о ношении оружия? Да потому, что они использовали ножи и грузовик!» — пишет Трамп.