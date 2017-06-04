Москва, 4 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что издание перестает выпускать печатную версию. Об этом она написала сегодня, 4 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Pixabay.com Закрытие

Альбац выложила на своей странице обложку журнала с надписью «Спасибо, что были с нами». В комментариях она подтвердила, что бумажная версия журнала закрывается.

Причину отказа от печатной версии The New Times Альбац пояснила нехваткой денег.

Напомним, после существенной девальвации российского рубля в 2014 году, вызванной падением мировых цен на нефть, многие российские печатные издания заявили о невозможности продолжать выпуск своей печатной продукции.

Объяснялось это тем, что закупка высококачественной бумаги и типографских красок, а также оборудования производится за рубежом. При падении курса рубля выпуск печатной продукции стал убыточным.

Кроме того, существует общая тенденция отказа читателей от бумажных версий тех или иных изданий и переход на электронные версии.