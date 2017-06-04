Москва, 4 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун прояснил ситуацию с перестановками в руководстве НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сегодня, 4 июня, пишут «Ведомости».

Vladimir OKC НИИ скорой помощи им. Склифософского

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что директор НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия уволен после того, как вовремя проверки Росздравнадзора были выявлены грубые нарушения.

Однако сам Хубутия опроверг эту информацию. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что никаких нарушений обнаружено не было и из института его не увольняли — просто произошла кадровая перестановка и он ушел с поста директора.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — сказал Хубутия.

Хрупин в свою очередь пояснил, что Хубутия действительно назначен президентом НИИ имени Склифосовского, а директором стал Сергей Петриков, который ранее был замом Хубутия.

Сам Хубутия продолжит работу в НИИ в качестве хирурга.