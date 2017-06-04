Москва, 4 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Россия, которая имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, готова к самому широкому антитеррористическому сотрудничеству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом

Международный терроризм — это мировая угроза XXI столетия и победить ее можно только сообща, отбросив все политические разногласия, уверен парламентарий.

«Очевидно, что необходимо координировать и объединять усилия не только на уровне спецслужб, но и общемировом уровне. И здесь нужно только поддержать предложения российской стороны о создании международной структуры по борьбе с терроризмом и разработки специального антитеррористического кодекса в формате ПА ОБСЕ», — заявил Слуцкий.

По его мнению, в этом же контексте заслуживает внимания также и инициатива британских властей о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 4 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту в центре британской столицы, а затем вышли из машины на рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все троих ликвидировали полицейские. По последним данным, жертвами атак стали семь человек, 48 получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактами в Лондоне. «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.