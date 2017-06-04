Москва, 4 июня, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Более 400 издательств из всех регионов России представляют в центре столицы художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.

Mkrf.ru На книжном фестивале «Красная площадь»

Главная сцена фестиваля расположена у храма Василия Блаженного, павильоны с книгами разместились по всему периметру площади. Здесь гости фестиваля могут купить литературные новинки со скидкой 25%.

В программу фестиваля входят концерты и поэтические чтения, а также творческие встречи с писателями.

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) при содействии Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Российского книжного союза.