Лондон, 4 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что террористические акты в центре Лондона связаны с религиозными экстремистами. Об этом она заявила сегодня, 4 июня в эфире телеканала ITV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экстремист

«Мы уверены, что это были радикальные исламистские террористы», — сказал Радд.

Она также отметила, что полиция расследует эти теракты и ищет источник радикализации в королевстве.

Напомним, вечером 3 июня в Лондоне группа из трёх боевиков совершила сразу два теракта. Боевики на автомобиле протаранили пешеходов на Лондонском мосту, а затем возле Боро-Маркета напали с ножами на прохожих.

По предварительным данным, в результате терактов погибли семь человек, ранения получили ещё 48.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракты.