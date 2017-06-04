Великий Новгород, 4 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Возможности строительства в Новгородской области тепличного комплекса по выращиванию роз стоимостью 750 млн рублей обсуждались 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, комплекс намерена построить в регионе компания «Лантас».

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По итогам переговоров временно исполняющего обязанности губернатора области Андрея Никитина и генерального директора ООО «Лантас» Григория Стрюка подписано соглашение о намерениях. Предполагается, что проект даст региону 100 рабочих мест.

Кроме того, компания «Аии Кэпитал» планирует вложить около 3 млрд рублей в строительство производственного комплекса для товарного выращивания и переработки радужной форели в Окуловском районе. Об этом заявил председатель совета директоров компании Пекка Вильякайнен в ходе переговоров с Андреем Никитиным. По результатам общения также подписано инвестиционное соглашение.

По словам Андрея Никитина, экологически чистая форель будет производиться для жителей области и регионов Северо-Запада. В перспективе возможны её поставки в страны Азии.

На производстве планируют создать 75 рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Петербургском международном экономическом форуме, который 3 июня завершился в Санкт-Петербурге, Новгородская область впервые представила собственный стенд. Ставя задачи перед новгородской делегацией, врио губернатора Андрей Никитин заявил, что региональные власти «хотят удивить себя и коллег подписанными соглашениями с новыми инвесторами, с компаниями, которые уже работают на территории области, развивают производство и создают новые рабочие места»